Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но предложение Киева неприемлимо - Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить украинский транзит, но предложение Киева пока экономически неприемлемо.
"Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит. Мы ведем сейчас переговоры в Вене. Это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают возможные украинские транзитеры, они экономически неприемлемы. Пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция - удастся как то позиции согласовать", - заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.
Ранее предложение украинской стороны по тарифу на транспортировку газа в Европу с 2020 года назвал журналистам очень высокими председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, подчеркнув, что они значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас.
"Мы находимся в постоянном контакте с компанией, которая в Украине должна стать независимым газотранспортным оператором (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" - Ред.), и наши консультации проходят и в Вене. Мы обсуждаем межоператорское соглашение, мы обсуждаем транспортный договор", - сказал он.
"Вопросов достаточно много. В том числе, это вопросы, которые касаются матрицы тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины", - отметил Миллер.
Как сообщалось, украинская сторона неоднократно подчеркивала, что тариф будет зависеть от срока заключения контракта и объема транзита.
В октябре украинская сторона официально опубликовала новую методику расчета тарифа на транзит газа. В "Нафтогазе" посчитали, что на период 2020-2024 годов при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м - $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году - $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все - с НДС). В 2016 году Миллер сообщал, что тариф на транспорт газа по "Северному потоку 2" составляет $2,1 за 1 тыс. куб. м на 100 км.
Как сообщала "Страна", новый этап переговоров по контракту на транзит газа с Россией может состояться уже четверг, 5 декабря. Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель.
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