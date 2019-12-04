Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить украинский транзит, но предложение Киева пока экономически неприемлемо.

"Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит. Мы ведем сейчас переговоры в Вене. Это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают возможные украинские транзитеры, они экономически неприемлемы. Пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция - удастся как то позиции согласовать", - заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Ранее предложение украинской стороны по тарифу на транспортировку газа в Европу с 2020 года назвал журналистам очень высокими председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, подчеркнув, что они значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас.

"Мы находимся в постоянном контакте с компанией, которая в Украине должна стать независимым газотранспортным оператором (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" - Ред.), и наши консультации проходят и в Вене. Мы обсуждаем межоператорское соглашение, мы обсуждаем транспортный договор", - сказал он.

"Вопросов достаточно много. В том числе, это вопросы, которые касаются матрицы тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины", - отметил Миллер.

Как сообщалось, украинская сторона неоднократно подчеркивала, что тариф будет зависеть от срока заключения контракта и объема транзита.

В октябре украинская сторона официально опубликовала новую методику расчета тарифа на транзит газа. В "Нафтогазе" посчитали, что на период 2020-2024 годов при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м - $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году - $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все - с НДС). В 2016 году Миллер сообщал, что тариф на транспорт газа по "Северному потоку 2" составляет $2,1 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

Как сообщала "Страна", новый этап переговоров по контракту на транзит газа с Россией может состояться уже четверг, 5 декабря. Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель.

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