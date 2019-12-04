Парламент займется рассмотрением законопроекта о рынке земли на следующей пленарной неделе, которая пройдет с 16 по 20 декабря. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Как он сообщил, законопроект о рынке земли проголосуют во втором чтении на следующей пленарной неделе.

"Рынок земли будет на следующей пленарной неделе, это через неделю. И на следующей неделе мы планируем добавить два пленарных дня. Вторник и четверг, возможно. Но рынок земли будет через неделю", - отметил Арахамия.

Ранее в Раде заявили, что референдум по рынку земли состоится только через 2-3 года после принятия закона.

Ранее сообщалось, что "Оппоплатформа" требует не вводить рынок земли до тех пор, пока украинцы не получат свои бесплатные гектары.

Также мы писали, что под Радой анонсировали бессрочную акцию против аграрной реформы, Савченко уже высыпала землю из мешков и поставила сверху елку.