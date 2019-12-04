Президент США Дональд Трамп обиделся на шутки президентов других стран на саммите НАТО в Лондоне, которые подшучивали над ним из-за долгой конференции. Видео опубликовано на YouTube.

Оскорбленный насмешками Дональд Трамп после инцидента "хлопнул дверью" и решил досрочно покинуть саммит НАТО. Особенно сильно он обиделся на премьера Канады Джастина Трюдо, которого президент Соединенных Штатов назвал "двуличным".

Видео: YouTube/The Sun

Ранее мы писали, что появилось видео, как мировые лидеры подняли на смех президента США Дональда Трампа из-за его затянувшейся пресс-конференции на саммите НАТО в Лондоне.

Ранее "Страна" писала о том, что комитет Палаты представителей утвердил отчет об импичменте Трампа.