Порошенко, Тимошенко и Вакарчук зовут украинцев на Майдан перед Нормандской встречей
"Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" призвали в Раде всех неравнодушных украинцев выйти в воскресенье, 8 декабря, на массовую протестную акцию в центр Киева.
Соответствующее обращение с подписями лидеров политсил Петра Порошенко ("Евросолидарность"), Святослава Вакарчука ("Голос") и Юлии Тимошенко ("Батькивщина") на странице в соцсети Facebook обнародовал народный депутат от "Евросолидарности" Андрей Парубий.
"Украинцы! Учитывая судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, накануне Нормандской встречи необходимо напомнить власти о "красных линиях" - требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать", - говорится в опубликованном обращении.
Фото: facebook.com/andriy.parubiy
Так, среди упомянутых требований:
- Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.
- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
- Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий по безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.
- Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.
- Нет прекращению международных судебных процессов против России.
"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину", - говорится в обращении.
Ранее мы писали, что "Движение сопротивления капитуляции", в которое входят националисты и порохоботы, активно готовятся к "майдану" 8 декабря, приуроченному к встрече "нормандской четверки".
Напомним, саммит в нормандском формате запланирован на 9 декабря. Он состоится в Париже.