Во вторник, 3 декабря, на ЛА "Альтаир" представители УХЛ-ПМ, ХК "Донбасс" и НОК Донецкой области провели для болельщиков, журналистов и блогеров "тренировку со звездой". Также проведению тренировки помогли из TwoL.

Мастер-класс провели Александр Победоносцев, Алексей Житник и игроки ХК "Донбасса". Об этом сообщает пресс-служба донецкой команды.

В роли наставников выступили: олимпийский чемпион, сыгравший более 1100 матчей в НХЛ, воспитанник киевского "Сокола" – Алексей Житник и четырехкратный чемпион Украины, капитан национальной сборной, спортивный директор УХЛ – Александр Победоносцев. Компанию им составили игроки основного состава ХК "Донбасс" - Андрей Григорьев, Александр Качула и Денис Мостовой.

В этом сезоне организаторы расширили формат тренировки – все участники поделились на группы и в четырех разных зонах потренировали силу броска, точность удара, мастерство владения шайбой, а также попробовали себя в пробитии буллита.

Спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев рассказал о важности проведения таких мероприятий:

- Мы очень рады провести первую в этом сезоне "Тренировку со звездой" именно в Дружковке и очень приятно, что сегодня собралось так много любителей хоккея. Тренировка прошла в очень хорошей атмосфере, все участники принимали активное участие, выполняли все задания и надеюсь, получили максимум удовольствия.

В рамках тренировки наставники провели серию ледовых мастер-классов, обучили катанию на коньках и базовым хоккейным упражнениям. Также все участники попробовали освоить технику владения клюшкой и шайбой и потренировали точность и силу бросков.

Участник тренировки журналист Геннадий Чубенко поделился впечатлениями от мероприятия:

- Самое главное – это хорошее настроение, и у организаторов удалось нам его доставить. В любом случае, привлечение внимания к здоровому образу жизни должно стоять во главе каждого вида спорта в нашей стране. И я очень рад, что Украинская хоккейная лига и ХК "Донбасс" обращают на это внимание.

После окончания тренировки представители ТМ "Parimatch", Украинской хоккейной лиги и ХК "Донбасс" ответили на вопросы журналистов и наградили лучших призами.

Фото: uhl.ua

Как сообщала "Страна", на телеканале "Футбол 1/2" его гендиректор Александр Денисов объявил набор комментаторов и ведущих на игры Евро-2020.

Решающая игра группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/20 для донецкого "Шахтера" против "Аталанты" назначена на 11 декабря в Харькове. Билеты уже в продаже.

Напомним, что начался этап продажи билетов на Евро-2020. Он продлится до 18 декабря.