Шевченковский районный суд Киева на закрытом заседании арестовал второго подозреваемого в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

"По ходатайству столичной прокуратуры второго подозреваемого в убийстве 3-летнего мальчика также арестован на 2 месяца без права на залог", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook/Надія Максимець

Напомним, бывший депутат и соратник экс-президента Петра Порошенко Александр Грановский, которого обвинил в заказе убийства своего сына бизнесмен Вячеслав Соболев, отрицает свою причастность к этому делу и заявил о готовности пройти проверку на детекторе лжи.

Ранее сообщалось, что первого подозреваемого в убийстве сына Соболева арестовали на 2 месяца без права залога.

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