Сегодня, 4 декабря, в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по улице Троицкой, вспыхнул жуткий пожар, в котором погибла преподаватель и пострадали 20 человек, из которых большая часть - студенты, преподаватели и сотрудники вузов. Люди, находившиеся в здании, прыгали из окна третьего этажа прямо на асфальт и крыши припаркованных автомобилей.

Локализовать возгорание пожарные смогли только в 14:18.

Известно, что здание колледжа является памятником архитектуры. Помимо указанного колледжа в нем находились аудитории института морской биологии Национальной академии наук Украины. Как рассказали "Стране" очевидцы пожара, огонь вспыхнул на перекрытиях между третьим и четвертым этажами. Это лишило возможности учащимся колледжа и сотрудникам институтов выйти на улицу.

Кроме того, существует вероятность обрушения конструкций. Судя по последним фото, крыша здания сгорела полностью. Также спасатели не могут найти как минимум четырех человек, находившихся в здании в начале возгорания.

Весь фейсбук ужасается кадрам пожара с Троицкой.

Фото: Grubo digital production/Facebook

Вот кадры, которые были сняты в момент, когда огонь уже распространился в здании.

Одесские СМИ публикуют фото с места жуткой трагедии.

Фото: dumskaya.net