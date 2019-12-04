Компания StarMedia, основателем которой является известный украинский медиаменеджер и кинопродюсер Влад Ряшин, заключила партнерский договор по созданию фильмов и сериалов с российской компанией "Национальная медиа группа".

Об этом сообщил сам Влад Ряшин, передает российское издание "Ведомости".

Как сообщается, "НМГ студия" и продюсерская компания StarMedia создали совместное предприятие StarMedia Vision. Отмечается, что у партнеров паритетные доли. В частности, они собираются снимать сериал по мотивам произведений Жюль верна.

Напомним, StarMedia – один из крупнейших в СНГ производителей сериалов. Среди самых ее известных проектов, которые показывались на российском телевидении – "Ищейка", "Мата Хари", "По законам военного времени". В портфеле компании есть документальные и художественные фильмы, самый кассовый из них, "А зори здесь тихие...", вышел совместно с "Реал-Дакотой" в 2015 году и, по данным "Бюллетеня кинопрокатчика", собрал в кинотеатрах России и СНГ 272 млн руб.

Впрочем, здесь есть и интересный нюанс - в сентябре было объявлено, что вице-президентом компании StarMedia в Украине стал экс-глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко. Артеменко на своем прежнем посту прославился жесткой политикой в отношении российских сериалов и сотрудничества телеканалов с Россией.

Так, в январе 2017 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на 3 месяца ограничил трансляцию телеканала "Телеклуб" в украинских кабельных сетях из-за демонстрации запрещенных российских сериалов. В эфире канала обнаружили ряд запрещенных на территории Украины сериалов: "Мент в законе" (9-й сезон), "Профиль убийцы 2", "Стреляющие горы", "Золотые парни", "Надежда".

Также под его руководством Нацсовет назначил проверки четырех телеканалов из-за нехватки украинских программ.

Ранее "Страна" подробно описывала, чем прославился на своем посту Юрий Артеменко в материале "Бегство инквизитора"