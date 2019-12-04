В сети появилось видео пожара в колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса с высоты. Кадры опубликованы на YouTube.

"В центре Одессы на углу Пушкинской и Троицкой улиц 4 декабря 2019 года произошел пожар в доходном доме Асвадурова. Построено в 1914 году по проекту архитекторов Чернигова и Гольденберга. Пострадало 22 человека - учащиеся колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и спасатели ГСЧС. Погиб 1 человек. Площадь пожара превысила 3000 кв. м", - говорится в сообщении.

Сами кадры были сняты в момент, когда огонь уже распространился на здании.

Видео: YouTube/NORMALNO

Напомним, пожарным в Одессе удалось локализовать пожар в колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, но огонь охватил 4000 кв. м.

Также "Страна" писала, что площадь пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе увеличилась и составлял около 2000 кв. м. Кроме того, существует вероятность обрушения конструкций. На тот момент утверждалось о 12 пострадавших.

Ранее сообщалось, что пожар сперва охватил 700 "квадратов"колледжа. Говорилось о том, что огонь охватил один этаж шестиэтажного дома.