Сотрудники полиции Аахена не владеют информацией о задержании бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко. Об этом сообщили "Немецкой волне" (DW) в пресс-службе в среду, 4 декабря.

Накануне "DW" сообщала о том, что в полиции Аахена вроде подтвердили задержание Онищенко. Затем выяснилось, что речь шла о задержании другого человека.

Кроме того, об отсутствии задержанного с таким именем DW сообщили в Федеральной полиции Германии. Она отвечает в ФРГ за пограничный контроль и так же работает в Ахене, расположенном на границе с Бельгией и Нидерландами.

Ранее во вторник, 3 декабря, проект издания "Радио Свобода" "Схемы" со ссылкой на источники в украинских правоохранительных органах сообщил о том, что немецкие правоохранители 29 ноября по запросу НАБУ и САП задержали Александра Онищенко в городе Аахене.

"По процедуре далее немецкий суд должен принять решение относительно его дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители. Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Дата заседания еще неизвестна", - говорилось в сообщении СМИ. Отмечается, что в ожидании назначения суда предприниматель находился под стражей.

Как сообщала "Страна", народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы" Илья Кива заявил, что на Александра Онищенко готовится покушение сразу после его возвращения в Украину. По его словам, Онищенко это самый неудобный свидетель, показания которого повлекут неотвратимый арест и тюремное заключение всей банды Порошенко.

Напомним, что в САП ранее официально подтверждали, что Онищенко якобы находится под стражей в Германии.