Сегодня, 13 декабря, в православном календаре день памяти святого апостола Андрея и именины обладателей этого имени. Им свойственны сильный характер и самостоятельность.

"Страна" описывает значение имени, рассказывает об истории праздника и публикует поздравительные открытки, которые можно отправить по смс.

Значение имени Андрей

Имя произошло от греческого Андреас и переводится как "мужественный" и "храбрый". Обладателя этого имени всегда считают душой любой компании. Эти люди всего добиваются терпением и сообразительностью. В жизни Андреи отличаются любознательностью и трудолюбием. Они справляются с любыми жизненными трудностями, а жизненные блага идут им прямо в руки. Это внимательный супруг и заботливый отец.

Андреи любят находится в шумной и веселой компании. При этом за жизнерадостной улыбкой может скрываться глубокая натура. Среди Андреев много творческих и неординарных личностей. Это всегда яркие и запоминающиеся мужчины с веселым и добродушным нравом.

Часто Андреи могут реализоваться в спорте, музыке или литературе. Они активные и решительные, с легкостью справляются с любой жизненной ситуацией.

Каких Андреев сегодня вспоминает церковь

Святым покровителем Андреев является один из 12-ти апостолов Иисуса Христа - Андрей Первозванный, который родился и вырос в Галилее вместе с родным братом - апостолом Симоном Петром. Он стал первым учеником Спасителя, потому его так и прозвали - от "первого, кого призвал Господь". Андрей и Симон зарабатывали на жизнь рыбным промыслом - выходили рыбачить с сетями на Генисаретское озеро. Здесь и прознали о пророке Иоанне Крестителе, который проповедовал на реке Иордан о скором пришествии Мессии. Иоанн призывал местных жителей к покаянию. Когда Андрей впервые увидел Христа, он уже был учеником Иоанна Крестителя.

Приняв сан, он стал преданным сторонником христианства, с проповедями он дошел до черноморского побережья. А потом Первозванный указал место на холме возле Днепра, где начали строительство Киева. Позднее Андрей посетил в Риме своего брата Петра, после чего отправился проповедовать в Грецию. Здесь император Нерон начал гонение на христиан, в результате чего братьев казнили. Апостол Андрей был распят в городе Патры на полуострове Пелопоннес. Крест, на котором страдал и умер святой, был в виде буквы "Х". Впоследствии крест такой формы был назван "Андреевским".

Открытки и поздравления с днем Андрея

Ниже публикуем открытки, картинки, гифки, стишки, которыми можно поздравить Андрея с именинами.

Андрей, с именинами тебя поздравляем! Пусть всегда рядом с тобой будет ангел-хранитель, надежный соратник и любимые тебе люди. Пусть все дела будут успешными, а ты будешь доволен судьбой.

Андрюша, желаем в жизни лишь успеха,

Здоровья, счастья, много смеха,

Жить с надеждой и друзей не забывать,

И любовь в своей душе сохранять!

Андрей, мы в жизни желаем достатка,

Надежды, счастья, веры и любви,

Пусть жизнь обходится без непорядка,

А ты еще 100 лет живи!

Чтоб энерджайзер работал всегда,

И любимая рядом с тобою была!

С праздником тебя, Андрюшка!

Оставайся славным душкой,

Пусть будут яркими твои дни,

На все проблемы - рукой махни!

Пусть в жизни всегда везет,

А непогода - стороной пройдет,

Пусть сбудется каждая мечта,

И семья будет сыта.

В жизни личной - взаимной любви,

Друзья пусть остаются тебе верны

И на пути тебя сопровождают всегда,

Радость, счастье и доброта!

Андрей, сегодня у тебя именины. Желаю в этот день и всегда - успехов и любви. Пусть твои желания исполняются, а удача всегда будет рядом в лице твоего ангела.

От души тебе, Андрей,

Желаю множество счастливых дней,

Чтоб чаще лучезарно улыбаться,

Мечтам, желаньям - чтоб сбываться!

Андрей, желаем в День ангела оставаться по жизни оптимистом, быть веселым в компании друзей, любимым и нежным - наедине с любимой и успешным - в работе.

Пусть счастье накрывает огромной волной,

Чтоб не был Андрей грустный и смурной,

Чтобы сбывались все мечты,

И чтоб доволен был сегодня ты!

Андрюша, пускай жизнь складывается из положительных моментов! Оставайся всегда в отличной форме, с крепким здоровьем и умением легко преодолевать все преграды на своем пути! Пускай любовь будет искренней и взаимной, а счастье переполняет душу!

Хотим тебя сейчас поздравить

От всей души, милый Андрей,

Ты легкий путь найди к мечте,

И свой талант не растеряй нигде!

Андрюша, милый, с Днем ангела тебя!

Ты живи легко, с плеча не рубя.

За шанс свой в жизни ты держись

Усердно на работе ты трудись,

Пусть все развеются сомнения!

Желаем радости, удачи и прозрения,

Еще пусть будет море счастья

И победить беду - ненастье!

Андрейка, с Днем ангела! Ты всегда был смелым и решительным. Пусть жизненные обстоятельства не смогут тебя сломить, ничего не бойся и достигай всех целей. Желаем быть крепким морально и физически, достойно прожить жизнь. Себе оставляй лишь счастье и любовь, а недругам - грусть и печали!