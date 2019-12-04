В Киеве в здании одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также в офисе других оппозиционных депутатов вооруженные люди, предположительно сотрудники СБУ проводят обыски.

Об этом сообщил в среду нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в эфире телеканала "112 Украина".

"По этому адресу находится офис лидера политического совета политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Меня не пустили в офис, офис закрыт. Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди, на груди у которых есть надпись "СБУ". Похоже, сотрудники СБУ проводят следственные действия в офисе", - заявил Кузьмин, находясь у офисного здания.

Как он отметил, в этом же здании находятся офисы и других оппозиционных депутатов Верховной Рады Украины.

Ранее Кузьмин сообщил, что ГБР открыло дело против СБУ из-за слежки за депутатами от ОПЗЖ.

Также мы писали, что СБУ и Нацполиция нагрянули с обыском в "Укргазвыдобування".