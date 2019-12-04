В Одессе в результате пожара в колледже экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла преподавательница Анна Бордюк. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, "пожар унес жизнь Анны Бордюк - преподавательницы колледжа".

"Трагедия в нашем городе - страшный пожар в здании памятника архитектуры на Троицкой. Там, в частности, находились Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Министерства образования и науки Украины, Институт морской биологии Национальной академии наук Украины", - сказал он.

Напомним, в Одессе в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла женщина, которая пострадала из-за инцидента. Ней оказалась преподавательница 1976 года рождения. Она скончалась в ГКБ №1.

Как сообщала "Страна", пожарным в Одессе удалось локализовать пожар в колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, но огонь охватил 4000 кв. м. При этом в результате инцидента пострадали 17 человек, из которых 8 – студенты.

Также мы писали, что площадь пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе увеличилась и составляет около 2000 кв. м. Кроме того, существует вероятность обрушения конструкций. На тот момент утверждалось о 12 пострадавших.