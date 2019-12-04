В Украине собираются насчитывать штрафы по новой системе. Соответствующий законопроект уже подготовлен в Кабмине и сейчас проходит согласование, сообщает источник "Страны".

Главная новация проекта - это "отвязка" штрафов и различных взысканий по административному и уголовному кодексам от прожиточного минимума и необлагаемого законом минимума доходов. Авторы законопроекта предлагают их заменить некой новой расчетной величиной, которую ежегодно будет определять Кабмин.

Кроме того, по административным штрафам введут еще и некую "штрафную ставку", которая будет рассчитываться для каждого правонарушителя индивидуально - 0,3% от среднего дохода человека за месяц (но не менее 17 гривен).

В среднемесячный доход посчитают зарплату, прибыль от предпринимательской деятельности, и даже пенсии. То есть, чем больше вы зарабатываете, тем выше для вас лично будет штраф.

Штрафная ставка может рекордно взвинтить большинство штрафов. Ведь по таксе 17 гривен будут платить разве что украинцы на минимальной зарплате. А так как средняя зарплата по стране превышает 10 тысяч, то считать будут уже не от 17 гривен, а от 30 гривен, то есть, повышение - почти вдвое.

Скажем, в закон о труде внесут изменение, по которому за нарушение трудового законодательства руководству предприятия положен штраф уже не до 100 необлагаемых минимумов (1,7 тысяч гривен), а до ста штрафных ставок. То есть, если директор получает 50 тысяч гривен в месяц, то он заплатит 15 тысяч гривен.

Продажа лекарств без рецепта, которая сейчас тянет на штраф до 425 гривен (25 необлагаемых минимумов) по новому закону, если его примут, - это уже 750 гривен (с учетом среднего по стране оклада фармацевта в 10 тысяч).

Мелкое воровство, которое сейчас идет по таксе 10-30 необлагаемых минимумов (170 - 510 гривен штрафа), по новой формуле будет тоже рассчитываться по другому. Правонарушитель с минимальной зарплатой заплатит до 378 гривен, а тот, кто получает, скажем, 10 тысяч гривен - уже 900 гривен. Соответственно, если зарплата еще выше, то автоматически вырастает и штраф. Доход в 20 тысяч гривен - это штраф до 1,8 тысяч гривен.

Также законопроект предусматривает расширение диапазона штрафов за нарушение судебного-процессуального законодательства (неявка в суд, непредоставление вещественных доказательств и др.). Сейчас за это положен штраф от 1 до 10 необлагаемых минимумов, то есть, не больше 170 гривен. По новому проекту - от 100 до 1000 штрафных ставок, а это, минимум - 1700 гривен, а если у вас более менее приличная зарплата, то еще больше (оклад в 10 тысяч гривен - штраф от 3 тысяч до 30 тысяч гривен).

Подробнее о том, что в Украине собираются тотально пересмотреть систему штрафов, читайте в материале "Страны".

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