Пожарным в Одессе удалось локализовать пожар в колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, но огонь охватил 4000 кв. м. При этом в результате инцидента пострадали 17 человек, из которых 8 – студенты. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"В 14:18 пожар локализован на площади 4000 кв.м", - говорится в сообщении.

В то же время Министр образования и науки Украины Анна Новосад утверждает, что в результате пожара пострадали 17 человек.

"Относительно пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По данным ГСЧС, сейчас продолжается ликвидация пожара, в результате которого пострадало 17 человек, из них 8 учащихся колледжа. По данным руководства заведения, в настоящее время дополнительно уточняется местонахождение студентов 2 и 3 работников бухгалтерии учреждения", - сказала она.

Напомним, очевидцы пожара в одесском колледже экономики, права и гостиничного бизнеса рассказали о первых секундах после возгорания.

Фото: facebook.com/anja.novosad

Также "Страна" писала, что площадь пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе увеличилась и составляет около 2000 кв. м. Кроме того, существует вероятность обрушения конструкций. На тот момент утверждалось о 12 пострадавших.

Ранее сообщалось, что пожар сперва охватил 700 "квадратов"колледжа. Говорилось о том, что огонь охватил один этаж шестиэтажного дома.