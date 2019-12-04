Принятие закона о "преступных сообществах", более известного как закон "о ворах в законе", может быть на руку как минимум одному из влиятельных отечественных лидеров криминального мира – Андрею Недзельскому по кличке Неделя.

Об этом "Стране" рассказал бывший заместитель главы Нацполиции, ныне ректор Одесской академии МВД Вячеслав Аброськин.

"Если примут закон, то всем ворам придется уезжать из Украины. Иначе сядут надолго. А Неделя, у которого статус "вора" поставлен под сомнение в результате его недавнего избиения, в этом случае сможет остаться. На правах влиятельного "бизнесмена". И по-прежнему сможет влиять на криминальную ситуацию в стране за счет обширных связей в политике и бизнесе. Конечно, есть информация, что он собирается подтверждать титул "вора", но для этого нужно организовывать сходку авторитетных воров, финансировать их приезд в нужное место. Цена вопроса даже не один миллион долларов", - сказал Аброськин в комментарии "Стране".

Полную версию материала о том, как закон против воров в законе перекроит криминальную карту Украины читайте в материале "Страны" "Не понятиям".

Напомним, 2 декабря президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона, предусматривающего уголовную ответственность за создание преступных сообществ и пребывание в статусе "вора в законе".

Ранее "Страна" подробно писала о том, как в Украине хотят ввести уголовную ответственность для носителей титула "вор в законе".