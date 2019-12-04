Бывший директор Украинского института национальной памяти, а сейчас нардеп от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович высказался о новом главе ведомства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Антон Дробович - председатель Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - сказал он.

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Кабмин назначил Антона Дробовича главой Украинского института национальной памяти (УИНП). Новый глава УИНП является доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова.

Ранее "Страна" сообщала, что на место "нового Вятровича" оставалось только два претендента.