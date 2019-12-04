В селе Соболевка Харьковской области за последние 2 недели произошла серия поджогов хозяйственных построек, находившихся во дворах частных домов. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 9-летний мальчик, находящийся на учете у врача-невропатолога.

"Им оказался 9-летний мальчик. Как выяснилось, ребенок находится на учете у врача-невропатолога", - сообщает в среду, 4 декабря, отдел коммуникаций ГУ полиции Харьковской области.

Полицейские составили в отношении матери мальчика административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях) и направили его для рассмотрения в суд.

Кроме того, информация направлена в службу по делам детей Купянской райгосадминистрации и школу, чтобы ребенку оказали помощь специалисты.

Ранее в Винницкой области случилось ужасное - кот задушил ребенка, 9-месячную девочку. Произошло это так. Мать занималась домашними делами, а ребенок стал в коляске. В нее запрыгнул кот и улегся на малышку. Когда женщина вернулась к дочери, она уже была мертва. Причина смерти - асфиксия, то есть удушье.

Напомним, что в Днепропетровске спасают выпавшего с четвертого этажа ребенка, доставленного военным вертолетом.