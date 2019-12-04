Кабинет министров во время заседания в среду. 4 декабря, уволил главу правления НАК "Надра Украины" Ярослава Климовича. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Климович Ярослав – с должности главы правления НАК "Надра Украины". – говорится в сообщении.

Уточним, что компания была создана в 2000 году и объединяет 13 геологических специализированных предприятий. Кроме того, она представляет интересы Украины на современных инвестиционных проектах на территории страны.

Напомним, во вторник, 3 декабря, Верховная Рада Украины 250 голосами приняла во втором чтении законопроект №2116 по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований.

Ранее "Страна" писала, что правительство планирует изменить руководство и состав наблюдательных советов всех стратегических компаний, включая НАК Нафтогаз Украины и НЭК Укрэнерго.