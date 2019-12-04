В среду, 4 декабря, Кабинет министров уволил с постов шестерых чиновников, в том числе Елену Зеркаль из Министерства иностранных дел и Олега Петренко из Национальной службы здоровья. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

На заседании 4 декабря правительство уволило:

Зеркаль Елену – по собственному желанию с должности заместителя главы МИД;

Петренко Олега – с должности главы Национальной службы здоровья;

Билана Сергея – с должности заместителя главы Государственной фискальной службы;

Чернегу Романа – с должности главы Государственной службы по вопросам труда;

Камуза Андрея – с должности главы правления Государственного ипотечного учреждения;

Климовича Ярослава – с должности главы правления НАК "Надра Украины".

Скриншот: t.me/oleksiihoncharenko/279

Напомним, 19 ноября Елена Зеркаль сообщила о том, что уйдет с должности заместителя министра иностранных дел после процессуального слушания в Гааге по арбитражу относительно украинских военных кораблей и моряков, задержанных Россией осенью 2018 года. 28 ноября она написала заявление.

Ранее сообщалось, что Кабмин раздал новые должности в нескольких ведомствах.

Также мы писали, что Гончарук сообщил, что Кабмин разработал KPI для губернаторов. Неэффективных будут увольнять.