Запуск государственной Информационный системы трансплантации могут отложить до 1 января 2021 года. Это предполагает проект "Постановления о принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку" №2457, который Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении.

"За" проголосовали 236 депутатов.

Напомним, в октябре глава Минздрава Зоряна Скалецкая выразила надежду на то, что трансплантация органов в Украине заработает уже с января-2020 года. Министр отметила, что пока еще не хватает необходимого оборудования. Реальное состояние готовности к запуску системы трансплантации Скалецкая пообещала оценить в конце ноября.

Также мы сообщали, что Зеленский приказал заняться трансплантацией органов.