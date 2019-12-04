Народный депутат от "Оппоплатформы" Илья Кива заявил, что на бывшего парламентария Александра Онищенко готовится покушение сразу после его возвращения в страну. Об этом это сообщает корреспондент "Страны".

"Как только Онищенко окажется в Украине, его попытаются ликвидировать. Я больше, чем уверен, что на него будет совершенно покушение, так как он самый неудобный свидетель показания которого повлекут неотвратимый арест и тюремное заключение всей банды Порошенко, которая находилась у власти. А так как сегодня власть, по всей видимости, достигла компромисса с предыдущим режимом, то защищать права свидетеля сильно никто не будет", - сказал он.

Кроме того, нардеп утверждает, что расследованием также никто заниматься не будет. "Проще говоря: власть договорилась с Порошенко и Онищенко тут лишний", - подчеркнул он.

Напомним, 12 ноября 42-летний нардеп Илья Кива пришел на заседание украинского парламента в маске злодея Джокера - известного киноперсонажа из саги про Бэтмена.