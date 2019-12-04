Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова пожаловалась на то, что митингующие снесли ей ворота. Об этом она рассказала в Facebook в среду, 4 декабря.



"Вчера митингующие стояли возле моего дома целый день. Выкрикивали различные оскорбительные вещи. Кричали, чтобы я к ним вышла. Не одна. С дочерью. Интересно, что они хотели от восьмилетнего ребенка? Вечером ушли, оставив после себя кучу грязи... Сегодня утром пришли снова. Некоторые на такси... Снесли ворота, которые закрывали улицу. Что будет дальше?" - написала Рожкова.



По ее словам, действия митингующих это психологическое давление. "Уважая право на волеизъявление, хочется все-таки понять, есть ли в нашей правовой и демократической стране кто-то, кто будет защищать не словами, а действиями конституционные права граждан на неприкосновенность жилища, семьи, детей? Плакаты, громкоговорители, акустические системы - все идет в ход, чтобы произвести психологическое давление на наши семьи", - заявила она.

Но, главное, по ее словам то, что эти протесты имеют целью создать иллюзию народного волеизъявления. "И это хуже, ведь заказчики протестов используют людей, которые иногда призывают к тому, что даже не в компетенции НБУ и искажают реальность, пытаясь противопоставлять украинский народ и Национальный банк", - заявила Рожкова.

Скриншот: facebook.com/ Катерина Рожкова

Напомним, что организатором митингов возле НБУ является общественная организация "Стоп коррупции". Но Нацбанк считает, что за массированными атаками стоит олигарх Игорь Коломойский.

Также мы писали о том, что после слов Дубинского о банде в Нацбанке НБУ подал на него в суд.