В Германии двух сотрудников посольства России назвали работниками российской разведки и высылают из страны. Об этом пишет Spiegel Online.

По данным издания, такие шаги связаны с тем, что Россию подозревают в заказе убийства гражданина Грузии, бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили в августе в Берлине.

Накануне СМИ сообщили, что федеральные прокуроры Германии считают российскую разведку причастной к убийству. По информации издания, федеральное правительство быстро отреагировало на новые данные по делу об убийстве и распорядилось немедленно выдворить из страны двух сотрудников российского посольства. В среду утром МИД Германии официально сообщил об этом решении послуа РФ в Берлине.

Правительство Германии считает, что указанные сотрудники, аккредитованные как дипломаты, работают на российскую разведку. Они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение семи дней.

Берлин также заявил, что Россия отказывалась от сотрудничества в расследовании убийства, потому принято такое строгое решение.

Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. Он был убит выстрелом в голову в центральном берлинском парке в августе, когда направлялся в мечеть.

Ранее "Страна" писала о том, что против России могут ввести новые санкции из-за убийств в Берлине.

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