Кабмин утвердил нового главу института национальной памяти Украины. Раньше эту должность занимал "отец декоммунизации", скандальный историк Владимир Вятрович. Теперь его место занял доцент философии Антон Дробович.

Это киевский преподаватель, а также сотрудник организаций, живущих на западные гранты. Получал он их и у Виктора Пинчука, который имеет высокий вес в правительстве Гончарука. Люди олигарха возглавляют Минкульт, чье слово было решающим при назначении главы УИНП.

Вятрович, узнав об этом назначении, раскритиковал его.

"Антон Дробович - председатель Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Посмотрим, настолько ли Антон Дробович опасен для Украины и украинцев.

Гранты, философия, русский язык

Дробович - эксперт по вопросам образования и культуры грантовой организации "Институт социально-экономических исследований". Он финансируется посольством США в Украине, ЕБРР и другими западными структурами.

Там новый "Вятрович" работает с 2017 года. Параллельно преподает в киевском педуниверситете им. Драгоманова, который сам же и закончил. Он там доцент кафедры культурологии. В 2014 году защитил кандидатскую по философии.

Также он прошел курс "Ценности и общество" в киевском филиале AspenInstitute.

То есть, в отличие от Вятровича, Дробович - не историк. У него 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии. Однако регалий в области, которая касается Бандеры, Шухевича и дивизии СС "Галичина", у него нет.

Зато с международными структурами, которые раздают гранты, Антон Эдуардович взаимодействовал еще со студенческой скамьи. В 2010 году он победил в конкурсе эссе от Всемирного банка "Молодежь против коррупции".

Также СМИ маркировали Дробовича стипендиатом программы "Завтра.UA" Фонда Виктора Пинчука. Он печатался в прессе именно с этими регалиями.

Антон работал и на должности руководителя службы стратегии музейного планирования и развития"Мистецького Арсенала", где занимался проблематикой Холокоста.

Интересно, что русский язык - единственный, кроме украинского, которым новый глава УИНП владеет свободно. Фото его досье опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

Заявления и взгляды Дробовича

После Майдана Дробович часто выступал в СМИ с анализом проводившихся реформ.

В одной из статей на "Зеркале неделе" в 2017 году он пишет, что количество пенсионеров - это серьезная проблема для украинской власти. Но "на снижение остроты вопроса" (цитата Дробовича) будет работать демографическая статистика (то есть вымирание украинцев) и работающие пенсионеры.

Автор считает эти и другие факторы "позитивными тенденциями", которые снимут нагрузку на пенсионную систему страны.

Что имеет, впрочем, мало отношения к новой работе Дробовича. Зато его лекции, которые анонсировались в Сети, дают понимание круга его научных интересов: "Что такое миф и как с ним работать?", "Как миф становится религией", "Мифотехнологии в политике и коммуникациях", "Мифодраматургия как успешный storytelling в литературе".

О том, что такое миф и как с ним работать, новый "Вятрович" рассуждает и в многочисленных видео.

То есть Антон Дробович - большой специалист по мифам. Будем надеяться в чисто научном смысле этого слова. Потому что его предшественник Владимир Вятрович штамповал на своей должности исторические мифы.

Впрочем, судя по соцсетям, Антон разделяет похожий с Вятровичем набор ценностей. В его Facebook есть снимок, где Дробович участвует в акции националистов у Десятинной церкви УПЦ МП, требуя освободить двух поджигателей этого храма.

Также Дробович фотографировался на фоне плаката Free Sentsov.

Чем займется на посту главы УИНП?

Во время конкурсного отбора Антон Дробович ответил на несколько вопросов СМИ о том, что будет делать на новом посту и как относится к "наследию Вятровича".

"Хочу сделать официальную политику памяти в Украине более взвешенной и либеральной", - сказал он журналистам. В чем уже можно увидеть критику предыдущего курса Вятровича, который делал упор на национализм и его политику "исторической памяти" трудно было назвать "взвешенной и либеральной".

Будущий глава УИНП также назвал три своих приоритета.

"1. Результативность и понятность деятельности УИНП для налогоплательщиков. Чтобы организация не воспринималась как рупор агитации, идеологической борьбы или пропаганды, а стала понятным для граждан инструментом налаживания общественного диалога и укрепления здоровой идентичности.

2. Историческая честность и усиление интеллектуальной моды на критическое мышление в вопросах политики памяти.

3. Увеличение уровня инклюзивности официальной памяти - прилагать больше усилий по сохранению памяти об общей истории украинцев и украинских поляков, евреев, армян, татар, греков, болгар и других. Мы являемся очень разнообразной политической нацией, и это должно лучше ощущаться в деятельности УИНП", - говорил Дробович.

В перечисленных им приоритетах радует признание того, что украинцы - прежде всего политическая, да еще и разнообразная нация, а не этническая. Это достаточно серьезный тезис, с которым могли бы поспорить Вятрович и другие "архитекторы" украинской этнократии.

Также Дробович сдержанно покритиковал своего предшественника. Но отпустил в его адрес комплимент: мол, Вятрович прав не во всем, но он первый, кто хоть что-то сделал.

"Владимир Вятрович и его команда сделали много работы и очень громко заявили о ней. Мне нравятся далеко не все решения и методы, которыми они действовали. Некоторые вещи хочется переделать или завершить другим способом. Но следует отдать должное этим людям - это едва ли не первый случай в истории украинского независимого государства, когда кто-то так страстно и решительно осуществлял гуманитарную политику. Они имели волю, силу и действие. Понравилось это большинству граждан? Насчет этого есть вопросы", - сказал Дробович.

По его мнению, декоммунизация еще не окончена, причем бороться нужно теперь не за переименования, а за "мыщление граждан". "Здесь еще следует много над чем поработать как в юридической плоскости, так и в практической, особенно что касается обыденного мышления граждан".

В целом, если подытожить, то "новый Вятрович" в отличие от старого не фанатичный сторонник переделки исторической памяти украинцев. По своим убеждениям он, в целом, соответствует постмайдановскому мейнстриму, но в далеко не самой радикальной его форме.

Он вряд ли будет столь яростно проталкивать спорные для многих украинцев исторические тезисы, как это делал Вятрович (тем более, что, как следует из его комментариев, на мнение "большинства украинцев" он внимание обращает). Поэтому при Дробовиче, скорее всего, в работе Института будет потерян идеологический "огонек", без которого он превратится в обычное неторопливое бюрократическое учреждение.

И это, в наших условиях, далеко не худший вариант.

Отнес ребенка в ПЦУ. Декларация и семья Дробовича

Дробович является совладельцем квартиры (одна треть) в Киеве площадью 51,65 кв.м. Его жена является владельцем 1/3 доли в квартире в Ивано-Франковсе площадью 48,4 кв.м.

У Дробовича также имеется автомобиль Volkswagen Polo 2004 года выпуска, приобретенный в январе 2017 года за 45 000 гривен. Другого имущества в декларации не указано.

В прошлом году Дробович получил 93 318 гривен зарплаты в пединституте имени Драгоманова. Также он задекларировал 357 393 грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью. Его жена Ирина Дробович заработала 52 970 грн зарплаты за работу в благотворительном фонде.

У Дробовича наличными имеется 500 000 гривен, у его супруги 200 000. Также Антон Дробович указал, что является совладельцем (на 50%) валютного счета в банке, на котором лежит 5000 долларов.

Судя по Facebook-странице супруги нового директора Института нацпамяти - у семьи Дробовичей есть годовалый сын Дарик, которого в конце октября крестил бывший митрополит УПЦ МП Александр Драбинко, который служит в Спасо-преображенском соборе на Теремках.

Как пишет Ирина Дробович, этому таинству предшествовал "длинный межконфессиональный разговор" с мужем. То есть супруги, видимо, принадлежат к разным конфессиям, но все же остановились на ПЦУ.