Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его супруга рассказали детали страшной ночи, когда из-за покушения погиб их маленький сын. Об этом сообщает "Страна".

"Сынок говорит: "Мам, а куда мы дальше едем?". А я говорю - "домой едем". А папа говорит - "Нет, мы собаке едем будку покупать. Чтобы она не замерзла", - рассказала жена Соболева.

При этом сам Соболев заявил, что щенка семья завела несколько месяцев назад. "Моя жена три месяца назад собачку увидела и поселила ее у нас. Но уже было холодно, она орет. Вот, поехали будку купить. Приехали", - уточнил он.

При этом жена депутата утверждает, что сразу распознала звук выстрела, и сказала мужу "нажимать на газ".

"Этот выстрел. Я понимаю, что это был именно он. Говорю мужу: "быстро, нажимай на газ". Смотрю - вроде живой. А потом я поворачиваюсь и вижу, что у моего ребенка нет половины головы. Я вам единственное хочу сказать - берегите своих детей, семьи", - добавила она.

Видео: YouTube/Страна.ua

Напомним, что 1 декабря в центре Киева - у ресторана Mario - расстреляли джип владельца ресторана, бизнесмена и депутата киевского облсовета от БПП Вячеслава Соболева, убив при этом его 3-летнего сына Сашу. Выяснилось, что в автомобиль стреляли из окна хостела напротив ресторана. Подозреваемых задержали спустя сутки.

Также "Страна" писала, что Шевченковский районный суд решил взять под стражу сроком на два месяца без права на залог подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.