Украинские журналисты и общество обеспокоены инициативой министра культуры Владимира Бородянского о введении уголовной ответственности для журналистов и медиа, введении должности омбудсмена по информации" (для блокирования "вредной" информации), и попытками контролировать журналистов.

Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook после публичной дискуссии относительно инициативы Бородянского.

Как отмечается, подобные шаги являются подражанием практики авторитарных стран и несут прямую угрозу свободу слова, а также призваны запугать журналистов.

По словам Томиленко, инициативы, предложенные министром культуры Владимиром Бородянским Национальный союз журналистов Украины воспринимает как опасные.

"В частности, есть идея введения административной, уголовной ответственности за так называемое распространение фейков, дезинформации и введения общества в заблуждение. За этими нечеткими критериями мы говорим о том, что снова в Украине может быть уголовная ответственность для журналистов и СМИ. Отдельно мы встревожены инициативой ввести должность омбудсмена по информации. То есть в государстве хотят создать специальное агентство по блокировке вредоносной информации. Мы не хотим, чтобы в Украине создавалась некая надструктура, какой-то надзор над украинскими журналистами и надзор над украинскими медиа, вплоть до блокировки и закрытия медиаканалов", - отмечает Сергей Томиленко.

Также НСЖУ протестует против варианта введения лицензирования журналистской деятельности. Ведь фактически это приведет к тому, что государство, или связана с государством так называемая "независимая самоуправляемая журналистская организация" будет определять, кто есть журналист, кому стоит дать такое удостоверение, а у кого наоборот – отобрать.

"Это все равно получается, что государство вмешивается в журналистскую деятельность, государство хочет делить журналистов на "правильных" и "неправильных". И мы опять же будем иметь ситуацию, когда чиновники, или связанные с чиновниками какие-то лица будут фильтровать медиа или СМИ", - отмечает Сергей Томиленко. - "Так же мы не разделяем намерение государства вводить индексирование медиа, достоверности журналистов, это тоже очень все сомнительно. Мы конечно сторонники журналистского саморегулирования и объединения, но надо понимать, что в Украине чрезвычайно сложный климат для выживания медиа, действительно украинские журналисты в ссоре. Очень часто они сорятся именно из-за украинских политиков. Поэтому нынешние инициативы воспринимаются как спекуляция на очевидных проблемах украинских медиа и журналистов, а не как варианты их решения".

Базовые приоритеты, которые предлагает НСЖУ правительству и Министерству культуры –сконцентрироваться на двух вопросах – это безопасность украинских журналистов и создание экономических стимулов для развития украинских СМИ.

"Это два очевидных приоритета – сделайте профессию журналиста безопасной, дайте прецеденты наказания за атаки, за запугивание журналистов, а также создайте климат экономической независимости в Украине. Ибо борясь с так называемыми олигархическими медиа и их журналистами, с убыточными медиа, государство не решает главного. Украина - самая бедная в Европе страна с бедным населением, где гражданин не может купить дорогую газету или купить доступ к медиа, где соответственно слабый рекламный рынок, где ключевой источник и проблема страны это не журналисты, а политическая коррупция. Поэтому мы все-таки видим, чтобы ключевые усилия были – безопасность работы журналиста и экономическая свобода", - говорит Сергей Томиленко.

Фото: Facebook/Sergiy Tomilenko

НСЖУ призвал Бородянского прекратить запугивать журналистов, отказаться от драконовских поправок и непосредственно подойти к режиму консультации, обсуждения, диалога и изучения опыта, который есть в демократических странах.

"А не смотреть и говорить о борьбе с Россией и пытаться внедрять авторитарные тенденции в Украине. Любой политик, который воевал с журналистами в Украине, проигрывал", - убежден Сергей Томиленко.

По мнению президента Академии украинской прессы Валерия Иванова, новая власть начинает с того, чем начинали большинство украинских власть имущих – пробует контролировать медиа и контент.

"Никому это не удалось из предшественников, я думаю, не удастся это и нынешней власти", - говорит Валерий Иванов. - "Но это очень грустные намерения и печальная тенденция, потому что власть артикулювала либерализацию и движение к Западу, а мы видим реально движение к авторитаризму и движение от демократии. И попытка введения уголовной ответственности за контент, это как раз то, что традиционно отличает авторитарные государства от демократических государств".

Скриншот: Facebook/Sergiy Tomilenko

Ранее глава НСЖУ заявил, журналисты против усиления рычагов давления власти на СМИ.

Также мы писали, что в НСЖУ назвали драконовскими поправками стандарты для новостей, которые поручил разработать Зеленский.