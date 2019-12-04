Крупнейший европейский автобусный лоукостер FlixBus назвал первый украинский маршрут, на котором будут работать автобусы в фирменной ливрее компании. Это направление Одесса - Пльзень (Чехия). Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный директор компании в Польше и Украине Михал Леман, передает ЦТС.

Партнером FlixBus стала компания Regabus, которая работает на рынке с 1994 года и специализируется на перевозках между Украиной и Чехией.

Фото: cfts.org.ua

По маршруту следования автобус будет проезжать такие города как Тернополь, Львов, Краков и Прага. Первый выезд состоится уже 11 декабря. Продажа билетов стартует сегодня, 4 декабря. В период распродажи цена билетов на маршруте Одесса-Пльзень составит от 99 грн.

Фото: cfts.org.ua

Перевозки будут осуществляться тремя брендированными автобусами Setra 2014-2015 годов выпуска.

Перевозки в автобусах в фирменной зеленой ливрее и с соответствующим брендированием FlixBus означают, что согласно политике компании, автобусы должны соответствовать всем стандартам европейского FlixBus.

Напомним, что в Украину заходит лоукостер FlixBus.

Также мы писали о том, что известно про маршруты от 5 евро, которые украинцам предлагает автобусный лоукост FlixBus.