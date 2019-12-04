Очевидцы пожара в одесском колледже экономики, права и гостиничного бизнеса рассказали о первых секундах после возгорания. Как известно, пострадали уже 21 человек. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"По свидетельству очевидцев пожара, огонь вспыхнул на перекрытиях между третьим и четвертым этажами, таким образом, лишив возможности учащимся колледжа и сотрудникам институтов и учреждений выйти, поэтому некоторым учащимся колледжа пришлось прыгать из здания на припаркованные автомобили", - утверждает он.

Для ликвидации возгорания прибыло минимум пять экипажей спасателей (более 60 пожарных). Кроме этого, помогать тушить огонь согласились две частные фирмы, которые предоставили свои автомобили.

На данный момент с огнем продолжают бороться, но без особых успехов – размер возгорания увеличился до 3000 кв. м.

"Также до сих пор не могут найти как минимум четырех человек, которые на момент начала пожара находились в здании. Пожарные опасаются, что огонь может перекинуться на соседние здания. Сейчас огонь пылает на последних этажах и охватило чердак", - подчеркивает он.

Согласно последней информации, количество пострадавших, включая погибшую женщину, увеличилось до 21 человек.

Напомним, в Одессе в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла женщина, которая пострадала из-за инцидента. Она работала в учреждении преподавательницей.

Также "Страна" писала, что площадь пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе увеличилась и составляет около 2000 кв. м. Кроме того, существует вероятность обрушения конструкций. На тот момент утверждалось о 12 пострадавших.

Ранее сообщалось, что пожар сперва охватил 700 "квадратов"колледжа. Говорилось о том, что огонь охватил один этаж шестиэтажного дома.