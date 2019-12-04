Мировые лидеры подняли на смех президента США Дональда Трампа из-за его затянувшейся пресс-конференции на саммите НАТО в Лондоне. Это попало на видео

На видео запечатлены премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон на приеме в Букингемском дворце во вторник вечером.

"Никто не называет имени Дональда Трампа, но, похоже, они обсуждают его длительную импровизированную пресс-конференцию ранее в этот день", - говорится в подписи к ролику.

"Так вот почему вы опоздали?" - сказал Джонсон, обратившись к Макрону.

"Он опоздал, потому что его импровизированная пресс-конференция длилась 40 минут... О, да, да, да. Он объявил..." - сказал премьер Канады Джастин Трюдо.

После этого реплику бросил Макрон, но он стоял спиной к камере и потому его слов не слышно.

"Вы только наблюдали, как у его команды отпала челюсть", - добавил позже Трюдо.

Отметим, что видео быстро набрало в сети тысячи лайков.

Ранее "Страна" писала о том, что комитет Палаты представителей утвердил отчет об импичменте Трампа.

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