Мировые лидеры подняли на смех президента США Дональда Трампа из-за его затянувшейся пресс-конференции на саммите НАТО в Лондоне. Это попало на видео

На видео запечатлены премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон на приеме в Букингемском дворце во вторник вечером.

"Никто не называет имени Дональда Трампа, но, похоже, они обсуждают его длительную импровизированную пресс-конференцию ранее в этот день", - говорится в подписи к ролику.

"Так вот почему вы опоздали?" - сказал Джонсон, обратившись к Макрону.

"Он опоздал, потому что его импровизированная пресс-конференция длилась 40 минут... О, да, да, да. Он объявил..." - сказал премьер Канады Джастин Трюдо.

После этого реплику бросил Макрон, но он стоял спиной к камере и потому его слов не слышно.

"Вы только наблюдали, как у его команды отпала челюсть", - добавил позже Трюдо.

Отметим, что видео быстро набрало в сети тысячи лайков.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP — Power & Politics (@PnPCBC) December 3, 2019

Ранее "Страна" писала о том, что комитет Палаты представителей утвердил отчет об импичменте Трампа.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп по пути к вертолету забыл о своей жене Мелании.