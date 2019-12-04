В среду, 4 декабря, Кабинет министров Украины осуществил новые назначения на должности госсекретаря Минсоцполитики и заместителей нескольких ведомств. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Новые должности получили:

  1. Богачева Елена - государственный секретарь Минсоцполитики, сейчас занимает должность директора департамента документооборота Минфина.
  2. Шендрик Денис - заместитель председателя государственной фискальной службы.
  3. Зелди Роберт Дезидерович - заместитель председателя Государственной фискальной службы (работавший ранее в Ernst & Young).
  4. Коваль Дмитрий - заместитель министра здравоохранения.
  5. Егоров Андрей, Кошеленко Константин - заместителями председателя Фонда государственного имущества.

Скриншот: Facebook/Алексей Гончаренко

Ранее сообщалось, что в Кабмине создали 7 профильных госагентств в ведении Минкульта.

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