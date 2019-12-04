В среду, 4 декабря, Кабинет министров Украины осуществил новые назначения на должности госсекретаря Минсоцполитики и заместителей нескольких ведомств. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Новые должности получили:

Богачева Елена - государственный секретарь Минсоцполитики, сейчас занимает должность директора департамента документооборота Минфина. Шендрик Денис - заместитель председателя государственной фискальной службы. Зелди Роберт Дезидерович - заместитель председателя Государственной фискальной службы (работавший ранее в Ernst & Young). Коваль Дмитрий - заместитель министра здравоохранения. Егоров Андрей, Кошеленко Константин - заместителями председателя Фонда государственного имущества.

Скриншот: Facebook/Алексей Гончаренко

Ранее сообщалось, что в Кабмине создали 7 профильных госагентств в ведении Минкульта.

Также мы писали, что в Кабмине предлагают отменить книгу учета для ФОПов, которые не платят НДС.