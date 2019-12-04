Госсекретарь Минсоцполитики и замглавы Минздрава. Кабмин раздал новые должности в нескольких ведомствах
В среду, 4 декабря, Кабинет министров Украины осуществил новые назначения на должности госсекретаря Минсоцполитики и заместителей нескольких ведомств. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.
Новые должности получили:
- Богачева Елена - государственный секретарь Минсоцполитики, сейчас занимает должность директора департамента документооборота Минфина.
- Шендрик Денис - заместитель председателя государственной фискальной службы.
- Зелди Роберт Дезидерович - заместитель председателя Государственной фискальной службы (работавший ранее в Ernst & Young).
- Коваль Дмитрий - заместитель министра здравоохранения.
- Егоров Андрей, Кошеленко Константин - заместителями председателя Фонда государственного имущества.
Скриншот: Facebook/Алексей Гончаренко
Ранее сообщалось, что в Кабмине создали 7 профильных госагентств в ведении Минкульта.
Также мы писали, что в Кабмине предлагают отменить книгу учета для ФОПов, которые не платят НДС.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.