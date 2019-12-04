Против России могут ввести новые санкции из-за убийств в Берлине граждан Грузии. Об этом журналистам стало известно из источников в прокуратуре, передает The Wall Street Journal.

Так, силовики уже установили главного подозреваемого в убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Подозревается, что он мог быть связан с российскими властями.

В частности, речь идет о заказе из Чеченской республики. Исполнителем называют Вадима Красикова, который в России разыскивается за похожее убийство.

Напомним, из-за поддержки идеи санкций США против "Северного потока-2" Украина может лишиться помощи Евросоюза. Такое мнение высказал глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

До этого мы писали, что "Укроборонпром" может подпасть под антироссийские санкции США из-за возможной покупки предприятия "Мотор Сич" китайскими компаниями Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group.