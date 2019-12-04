Кабмин назначил Антона Дробовича главой Украинского института национальной памяти (УИНП). Об этом сообщает нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Facebook.

Новый глава УИНП является доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова.

Фото: facebook.com

Отметим, что Антону Дробовичу 33 года, он специалист по современным коммуникациям, культуролог. Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Эксперт по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований.

Антон Дробович. Фото: gazeta.ua

До Дробовича Институт национальной памяти с марта 2014 года возглавлял скандальный Владимир Вятрович, который до этого заведовал архивами Службы безопасности Украины, а теперь прошел в Верховную Раду по списку партии Порошенко.

Напомним, что на место "нового Вятровича" оставалось только два претендента.

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