Депутат Киевского облсовета и бизнесмен Вячеслав Соболев заявил, что готов назвать шесть фамилий заказчиков убийства его 3-летнего сына, если журналисты помогут организовать детектор лжи. Об этом он заявил во время закрытого заседания суда в Киеве по мере пресечения подозреваемым в убийстве его трехлетнего сына.

Среди этой шестерки могут быть двое судей: "Их имена вы прекрасно знаете", - говорит бизнесмен (вероятно имеется в виду Артур Емельянов, с которым у Соболева был давний конфликт - Ред.).

Кроме того, он упомянул две фамилии: юрист Руслан Браславский, а также экс-нардеп и соратника Петра Порошенко Александра Грановского, которого еще называли "смотрящим за судьями от Порошенко". "Саша присядь на детектор. Расскажи, как "Буквы" (имеется в виду сайт bykvu.com, который связывают с Грановским - Ред.) над о мной издевались", - заявил Соболев.

На уточняющие вопросы журналистов Соболев отказался отвечать: "Я и так больше сказал, чем нужно", - сообщил бизнесмен.