Глава Украины Владимир Зеленский рассчитывает на то, что по итогам встречи в "Нормандском формате" 9 декабря в Париже будет не только подписано коммюнике лидеров государств, но и решен ряд важных вопросов для урегулирования ситуации на Донбассе, передает Интерфакс-Украина.

"Коммюнике это обсуждалось еще в сентябре представителями всех сторон. Прошло время, много чего изменилось, поэтому действительно, наверное, будут те вопросы, которые в коммюнике, но я ожидаю более развернутых ответов, и не просто слов, а действий, со сроками", - сказал он в среду на брифинге после встречи с премьером Швеции Стефеном Левеном, отвечая на вопрос о своих ожиданиях о результатах встречи в Париже.

Зеленский добавил, что хотел бы достичь договоренности о большом обмене "всех на всех". Президент Украины считает, что "если все стороны захотят прекращения войны так, как этого хотим мы", то удастся добиться серьезных результатов о "выведении всех войск, незаконных вооружений". "Это также очень важный вопрос, и я хотел бы понимать хотя бы рамки этих сроков", - сказал он.

Зеленский также уверен, что на встрече будет подниматься вопрос возможности местных выборов на Донбассе. "Для нас самое главное, чтобы это происходило по законодательству Украины, чтобы там были представлены все наши партии, не только наши, но и иностранные наблюдатели, и был открытый безопасный доступ журналистов", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что перед Нормандской встречей у Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса.

Также мы писали, что Трамп увидел шанс добиться урегулирования конфликта на Донбассе во время Нормандской встречи.