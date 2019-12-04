В Киеве два руководителя среднего звена Нацакадемии аграрных наук Украины требовали у бизнесмена крупную взятку за поставки сельхозпродукции в ходе проведения госзакупок. Злоумышленники были задержаны при получении части денег. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Уточняется, что задержаны два фигуранта. Должностные лица требовали от коммерсанта более 50 тысяч долларов за поставки зерновых на госпредприятия, которые входят в сферу управления академии. Также они предлагали бизнесмену "купить" должность руководителя одного из подконтрольных академии предприятий за 1 млн долларов. Открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве задержали капитана полиции, который вымогал взятку за возврат авто.

Также мы сообщали, что руководство департамента гостайны и лицензирования СБУ вымогало взятки у бизнеса.