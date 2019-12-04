Со следующего года Кабмин вводит оценку деятельности губернаторов по ключевым показателям эффективности (KPI). Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Она будет показывать — кто работает на результат, а кто саботирует работу и требует замены", — подчеркнул премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Как он отметил, для оценки эффективности работы чиновников, правительство разработало новую систему KPI. "Госдолжность больше не будет местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами", — добавил премьер.

Кроме того, Кабмин рассчитывает на то, что новый метод даст возможности выявлять проблемные вопросы развития регионов и причины их возникновения, а также повышать эффективность управленческих решений. Оценка будет производиться на основе открытых данных и данных государственной статистики.

Ранее сообщалось, что бросивший 15 лет назад яйцо в Януковича парень стал замом губернатора Ивано-Франковской области.

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