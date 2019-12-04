Верховная Рада во втором чтении и в целом проголосовала законопроект №2233 о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии", предусматривающий среди прочего запрет импорта по двусторонним договорам электрической энергии из Российской Федерации.

За соответствующее решение на заседании в среду проголосовали 274 народных депутата, пишет Интерфакс-Украина.

Докладывая по законопроекту, глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус отметил, что во время доработки законопроекта было подано 25 правок, из них 9 были поддержаны комитетом полностью или частично. "Секретариат Энергетического сообщества поддержал предложенную комитетом версию законопроекта и правки, поддержанные на комитете", - сказал он.

По словам Геруса, одна из правок предусматривает невозможность импортировать электрическую энергию из Российской Федерации по двусторонним договорам.

Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) получит право ограничивать импорт электроэнергии. "Закон 2017 года разрешал импорт электроэнергии. В сентябре мы проголосовали за двусторонние договоры из России и Беларуси. Сегодня мы закрываем импорт из России по двусторонним договорам", - пояснил депутат.

Также в законопроекте учтена правка, после которой "Энергоатом" будет продавать на свободном рынке не 10% выработанной электроэнергии, как сейчас, а 15%. По мнению Геруса, это позволит госкомпании получать больше дохода и соответственно направить дополнительные средства на повышение зарплаты сотрудникам.

Напомним, что Украина прекратила покупать электроэнергию у Беларуси с 1 декабря.

Также мы писали о том, что Кабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из России.