В Одессе в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла женщина, которая пострадала из-за инцидента. Об этом сообщает "Думская".

Так, погибшей оказалась преподавательница колледжа 1976 года рождения. Она скончалась в ГКБ №1. На данный момент ее имя не раскрывается.

Кроме того, сейчас спасатели составляют списки тех, кто на момент пожара были в колледже. Сейчас он включает около 400 человек.

Напомним, площадь пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе увеличилась и составляет около 2000 кв. м. Кроме того, существует вероятность обрушения конструкций. В результате пожара пострадали 12 человек.

Ранее мы писали о том, что пожар сперва охватил 700 "квадратов"колледжа. Говорилось о том, что огонь охватил один этаж шестиэтажного дома.