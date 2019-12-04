Минушвей ночью во Львовской области произошло землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в соцсети.

"4 декабря в 01:15 час. от дежурного по сейсмостанции "Львов" поступило сообщение о том, что 3 декабря в 21 час. 25 мин. 48 c. (по Гринвичу), или 23 час. 25 мин. 48 c. (по киевскому времени) в районе с. Станиславчик Бродовского района между г. Радехов и г. Броды зафиксировано землетрясение", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что информация о землетрясении от жителей населенных пунктов не поступала. По шкале интенсивности землетрясение было неощутимым - от 0-2 баллов.

Ранее "Страна" писала о томо, что в Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Также мы сообщали, что во время землетрясений в Албании погибла семья будущей невестки премьер-министра.