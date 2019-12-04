В результате пожара, возникшего в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадали 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Одессы.

Фото: dumskaya.ne

"По состоянию на 12:10, площадь пожара ориентировочно составляет 2000 м кв. Работы по эвакуации людей завершены. В результате пожара пострадали 12 человек, из них 4 пожарных", - говорится в сообщении.

Фото: dumskaya.net

При этом ликвидация пожара продолжается.

Видео: YouTube/Новости Думская

Напомним, площадь пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе увеличилась и составляет около 2000 кв. м. Кроме того, существует вероятность обрушения конструкций. Сперва сообщалось о 10 пострадавших.

Ранее "Страна" писала о том, что пожар сперва охватил 700 "квадратов"колледжа. Говорилось о том, что огонь охватил один этаж шестиэтажного дома.