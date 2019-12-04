В среду, 4 декабря, Кабминет Министров продлил до конца 2020 года действие ограничений в отношении российских товаров. Об этом рассказал депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров - до 31 декабря 2020 года - как ответ на аналогичные действия РФ", - написал Гончаренко.

Скриншот: t.me/oleksiihoncharenko/264

Напомним, 15 мая Кабмин расширил список запрещенных для импорта российских товаров. В частности, к ввозу в Украину запрещены автобусы, троллейбусы, легковые автомобили и грузовики.

Решение правительства стало ответом на запрет РФ на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов, объявленный 18 апреля. Также было введено эмбарго на ряд украинских товаров, включая одежду и обувь, а также трубы и упаковочные материалы.