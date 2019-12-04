В среду, 4 декабря, в Национальном союзе журналистов Украины проходит публичная дискуссия об инициативах министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, который предложил жестко регулировать журналистку деятельность и ввести уголовную ответственность за фейки. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На дискуссию был также приглашен Бородянский, однако министр не пришел. "При этом Министерство культуры декларирует открытость", - прокомментировал отсутствие Бородянского глава НСЖУ Сергей Томиленко. Он добавил: "Мы считаем, что это позор - приходить на парламентские слушания, посвященные журналистам, с инициативой про уголовную ответственность для журналистов". Напомним, впервые Бородянский озвучил идею об уголовном наказании для журналистов за манипуляции на парламентских слушаниях по свободе слова.

Генпродюсер телеканала "ЗІК" Наталья Влащенко назвала тот факт, что Бородянский проигнорировал дискуссию в НСЖУ "тревожным сигналом". "Видимо, решение по его инициативам уже принято. Но это не значит, что предложения Бородянского не нужно обсуждать на уровне публичной дискуссии", - отметила Влащенко.

Украинские медийщики и эксперты обсуждают предложения Бородянского по регулированию работы СМИ без него.

Кстати, из миниcтерства информации прислали официальный ответ на приглашение в НСЖУ, но не за подписью Бородянского. В ответе сказано, что министерство готово к дискуссиям, но примет участие в дебатах, которое само организует.

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Видео: facebook.com

Среди спикеров: Валерий Иванов, президент Академии украинськой прессы; Татьяна Попова, эксперт по стратегическим коммуникациям, ГО "Інформбезпека", член Совета по вопросам защиты свободы слова при Офисе президента Украины; Лямец Сергей, экономический журналист, блогер, проект Politicus Vulgaris; Александр Доний, глава Центра исследований политичечкмх ценностей; Лина Кущ, первый секретарь НСЖУ, член общественного совета при Комитете ВР по вопросам гуманитарной и информационной политике; Татьяна Рихтун, журналист-расследователь; Алеся Бацман, главный редактор издания "ГОРДОН".

Напомним, что в НСЖУ назвали драконовскими поправками стандарты для новостей, которые поручил разработать Зеленский.

Также глава НСЖУ сообщил, что журналисты против усиления рычагов давления власти на СМИ.