19 дополнительных поездов назначила Укрзализныця на период новогодних и рождественских праздников. Также для удобства пассажиров продлены маршруты еще семи поездов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Всего во время зимних праздников, по планам Укрзализныци, будут назначены 35 дополнительных поездов.

В частности, сейчас уже можно приобретать билеты на следующие направления:

Также появилась информация о семи поездах, которым продлят маршрут:

Напомним, в Киеве новогодние елки зажгут свои огни на Софийской и Контрактовой площадях 19 декабря после парада Щелкунчика.

Также уже стало известно, какую суммы в этом году украинцам придется выложить за новогоднюю елку.

Ранее "Страна" писала о том, какие дополнительные выходные украинцы получат в период новогодних праздников.