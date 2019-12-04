Заседание суда в Киеве по мере пресечения подозреваемым в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева перевели в закрытый режим.

Как сообщает корреспондент "Страны", семья мальчика, которая присутствует сегодня в Шевченковском суде, всю информацию узнает вместе с журналистами после заседания.

Фото: Страна.ua

Ранее сообщалось, что мама убитого мальчика, Инна Вильчинская, намерена сделать заявление в суде. Охранники, которые ее сопровождают, попросили журналистов не беспокоить женщину и дождаться ее заявления в зале суда.

Со стороны видно, что мама малыша очень тяжело переживает утрату. Она постоянно плачет, рассматривает в телефоне фото сына и целует их.

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