Заседание по мере пресечения убийцам ребенка Соболева перевели в закрытый режим. Фото
Заседание суда в Киеве по мере пресечения подозреваемым в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева перевели в закрытый режим.
Как сообщает корреспондент "Страны", семья мальчика, которая присутствует сегодня в Шевченковском суде, всю информацию узнает вместе с журналистами после заседания.
Фото: Страна.ua
Ранее сообщалось, что мама убитого мальчика, Инна Вильчинская, намерена сделать заявление в суде. Охранники, которые ее сопровождают, попросили журналистов не беспокоить женщину и дождаться ее заявления в зале суда.
Со стороны видно, что мама малыша очень тяжело переживает утрату. Она постоянно плачет, рассматривает в телефоне фото сына и целует их.
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