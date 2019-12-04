4 декабря в центре Одессы начался пожар. Огонь охватил 4 из 6 этажей Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25.

В этот момент в здании шли занятия, там находились студенты - всего около 400 человек. В больницы увезли более 20 человек, известно об одной погибшей.

Собрали все, что известно на данный момент о чрезвычайном происшествии.

Как начался пожар на Троицкой?

По данным ГосЧС Украины, возгорание произошло в 10:12 на третьем этаже 6-этажного учебного корпуса по улице Троицкой, 25. Приблизительная площадь пожара - 700 м.кв. Студентов, которые находились на занятиях, начали немедленно эвакуировать из здания.

Один из очевидцев сообщил, что возгорание произошло внезапно, сразу же пошел черный чадный дым. Находившимся в здании было сложно выбраться на улицу из-за отсутствия видимости.

В тушении пожара задействованы 65 спасателей и 16 пожарных машин. Подключились также частные структуры, которые помогают потушить пламя, эвакуировать людей и отогнать припаркованные авто из-под здания.

По состоянию на 12:30 гнем были охвачены 4 из 6 этажей. Горела площадь более 2 тысяч квадратных метров. Пожарным остановить распространение огня не удается, есть угроза обрушения крыши.

По состоянию на 11:00 на месте было очень много скорых, они забирали пострадавших. Мэрия Одессы отложила заседание исполкома. Мэр Геннадий Труханов приехал на место происшествия.

По его словам, в здании все еще могут находиться люди: "Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри. Будем надеяться, что их найдут, и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц", - заявил Геннадий Труханов.

Кто пострадал

С начала говорили, что пострадали около десяти людей и двое пожарных. По состоянию на 13:30 официально известно о 19 пострадавших. В их числе - двое пожарных.

Одна из пострадавших умерла в больнице. Это преподаватель колледжа 1976 года рождения Анна Бордюк.



По состоянию на 14:00 известно, что в больницах находится 21 человек, в том числе девять несовершеннолетних учащихся колледжа и пятеро пожарных. Один учащийся колледжа и один пожарный находятся в тяжелом состоянии. У них отравление продуктами горения и ожоги.

Известны имена четырех госпитализированных несовершеннолетних:

Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р.

Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.

Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.

Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

Всех госпитализировали к ГКБ №1, 9, 11 и областную детскую больницу.

Как пишут в соцсетях, четыре человека выпрыгнули с пятого этажа, спасаясь от огня. По словам очевидцев, они прыгали на припаркованные под зданием автомобили. Официальных подтверждений этому факту пока нет.

Фото и видео с места событий

По данным очевидцев, сильное пламя видно из окна третьего этажа. На месте чрезвычайного происшествия стоит буквально дымовая завеса. В ГосЧС происшествие пока не комментируют.

Эвакуация студентов из горящего здания. Фото: facebook.com/dumskayanet

В настоящее время район стараются максимально расчистить от прохожих и транспорта. Троллейбусные маршруты №1, 3, 5, 7, 9 и 14 не функционируют, а троллейбус №10 идет только до вокзала.

По данным одесского сайта dumskaya.net, загоревшееся знание - дом-памятник архитектуры, построенное в 1914 году по проекту архитекторов Чернигова и Гольденберга. Его знают как доходный дом Асвадурова. Там также находятся офисы учреждений и фирм. В том числе - ряд комнат занимает институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.