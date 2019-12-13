Православные празднуют сегодня День Андрея Первозванного, который был первым учеником Иисуса Христа и свидетелем его чудес, а после смерти и воскрешения Спасителя начал проповедовать христианство. В этот день девушки раньше гадали на суженого.

История праздника

Апостол Андрей жил в Галилее, был рыбаком и с юности принял решение служить Господу. Изначально он был учеником Иоанна Крестителя, а к Иисусу Христу присоединился уже после крещения. Первозванный был с Христом от первой проповеди и до вознесения. Считается, что после того, как апостолы бросили жребий о том, кому куда идти проповедовать, Андрею досталась земля к северу от Черного моря. По Днепру праведник дошел до того места, где был основан Киев, и воздвигнул крест. Он пообещал, что Господь освятит землю и на ней появится множество церквей.

У иконы апостола молятся об удачной рыбалке, благополучии в море, исцелении от болезней. Девушки просят святого о замужестве и хорошем муже.

Традиции праздника

Вечер на Андрея Первозванного в народе еще называли Калита. Его считали праздником молодежи. 12 декабря вечером молодые люди собиралась у кого-то дома, чтобы провести вечерницы.

На Андрея - в ночь с 12 на 13 декабря - незамужние девушки собирались, чтобы погадать на жениха. Они лепили вареники со специальными начинками. Считалась, что та, кому попадется вареник, где был орех, горох или морковь, скоро должна выйти замуж, забеременеть и обрести счастье.

Также девушки выходили в полночь из дома и спрашивали имя у первого встречного мужчины. Считалось, что также будут звать и будущего мужа. Сама ворожба происходит от прозвища святого Перво-называемый. В дореволюционном Киеве, гадали по-своему. 12 декабря девушки шли на службу в Андреевскую церковь. После которой выходили на парапет у храма и спрашивали первого встреченного, как его зовут.

Также незамужние пекли соленый корж, чтобы погадать "на суженого". Сдобу ели перед сном. При этом они не пили воду. и приговаривали: "Суженый-ряженый, приди, напои меня". Или так: "Живу в Киеве на горах, кладу крест в головах; с кем венчаться, с кем заручиться, с тем и за руки держатся". Кто во сне приснится, тот судьбою и предсказан.

В этот день нельзя было шить или заниматься рукоделием (прясть, вышивать). Также в этот день старались не уезжать далеко от дома, чтобы не повстречать в лесу волков. Перед праздником наводили порядок в доме, выбрасывали все ненужные вещи. В праздничную ночь в доме зажигали свечи.

Открытки с поздравлениями

Поздравляю с праздником Андрея! Желаю удачи в пути и успеха в работе, быть первым во всем. Пусть в жизни будет больше добра, веры и неутомимого желания творить добро.



Со светлым праздником Андрея Первозванного! Пусть каждый день приносит хорошие вести, будет достаточно сил и энергии, чтобы помогать близким. Желаю силы духа, благородства и мудрости!

В этот светлый праздник хочу пожелать упорства в достижении целей, оставаться верным своим принципам.

Поздравляю с днем апостола Андрея, который был преданным учеником Иисуса Христа. Пусть высшие силы покровительствуют вашей семье, дух будет сильным, вера - святой.

В этот праздничный день желаю, чтобы апостол Андрей всегда слышал вас и отвечал на ваши молитвы.