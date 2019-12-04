В Кабмине создали 7 профильных госагентств в ведении Минкульта
Правительство Украины создало семь профильных государственных агентств в сферах ведения Министерства культуры, молодежи и спорта. Об этом сообщил нардеп от Европейской солидарности Алесей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"Все эти органы будут координироваться Кабмином через Министерство культуры, молодежи и спорта, который возглавляет Владимир Бородянский", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале в среду.
В частности, правительство создало:
- Госагентство по вопросам искусства;
- Госагентство по вопросам художественного образования;
- Госагентство развития молодежи и гражданского общества;
- Госагентство спорта;
- Госагентство по развитию туризма;
- Госинспекцию по культурному наследию;
- Государственную службу охраны культурного наследия.
Скриншот: t.me/oleksiihoncharenko/261
Ранее сообщалось, что в Минкульте выбрали кандидата на должность "шпрехенфюрера".
Также мы писали, что в Минкультуры сообщили о создании госорганизации, которая будет решать, кто журналист, а кто - нет.
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