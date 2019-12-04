Правительство Украины создало семь профильных государственных агентств в сферах ведения Министерства культуры, молодежи и спорта. Об этом сообщил нардеп от Европейской солидарности Алесей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Все эти органы будут координироваться Кабмином через Министерство культуры, молодежи и спорта, который возглавляет Владимир Бородянский", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале в среду.

В частности, правительство создало:

Госагентство по вопросам искусства;

Госагентство по вопросам художественного образования;

Госагентство развития молодежи и гражданского общества;

Госагентство спорта;

Госагентство по развитию туризма;

Госинспекцию по культурному наследию;

Государственную службу охраны культурного наследия.

Скриншот: t.me/oleksiihoncharenko/261

Ранее сообщалось, что в Минкульте выбрали кандидата на должность "шпрехенфюрера".

Также мы писали, что в Минкультуры сообщили о создании госорганизации, которая будет решать, кто журналист, а кто - нет.