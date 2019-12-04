Шевченковский районный суд решил взять под стражу сроком на два месяца без права на залог подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщает спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

Скриншот: Facebook/Надія Максимець

4 декабря Шевченковский суд Киева избирал меру пресечения двум киллерам, застрелившим трехлетнего сына бизнесмена Вячеслава Соболева в Киеве. По подозрению в убийстве были задержаны 20-летние Андрей Лаврега и Евгений Семенов - экс-бойцы батальона УДА Аратта.

Сообщалось, что снайпером был Лаврега, корректировщиком Семенов. Последний также выполнял роль связного между исполнителем и заказчиком убийства Соболева. В прошлом году Лаврега получил из рук Петра Порошенко орден "За мужество" третьей степени.

Им объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. За это грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение. Досудебное расследование в уголовном деле продолжается.

Заседание было закрытым. На нем присутствовали Бизнесмен Вячеслав Соболев и его супруга Инна. Комментариев до заседания они не давали.

Фото: Страна

Напомним, что 1 декабря в центре Киева - у ресторана Mario - расстреляли джип владельца ресторана, бизнесмена и депутата киевского облсовета от БПП Вячеслава Соболева, убив при этом его 3-летнего сына Сашу. Выяснилось, что в автомобиль стреляли из окна хостела напротив ресторана. Подозреваемых задержали спустя сутки.