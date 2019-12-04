Площадь пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе увеличилась и составляет около 2000 кв. м. Кроме того, существует вероятность обрушения конструкций, утверждают в пресс-службе ГСЧС области.

Фото: dumskaya.net

"По состоянию на 11:20, площадь пожара ориентировочно составляет 1000 кв.м, существует угроза обрушения конструкций и распространения огня", - говорится в сообщении.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Полит Новости (@polit__news) 4 Гру 2019 р. о 1:18 PST

Видео: instagram/polit__news

В то же время местные журналисты утверждают, что к месту возгорания подъехало большое количество машин "скорых". Согласно предварительной информации, пострадали не менее 10 человек. Девять из них уже госпитализировали.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В связи с инцидентом мэрия Одессы отложила заседание исполнительного комитета, а мэр города лично прибыл посмотреть на пылающее здание. При этом в самом здании еще остаются студенты.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

"По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с пятого этажа… В огне и кабинеты института морской биологии. Сотрудники говорят, что внутри могут оставаться их коллеги", - подчеркивается в сообщении.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Ранее мы писали о том, что пожар сперва охватил 700 "квадратов"колледжа. Говорилось о том, что огонь охватил один этаж шестиэтажного дома.

Также мы сообщали, что в огне пожара под Киевом погибли владельцы частного дома.